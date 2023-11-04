В Украине создадут Единый государственный реестр домашних животных

В Украине будет создан Единый государственный реестр домашних животных. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 3 ноября.
В реестре будет содержаться описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные. Регистрация будет бесплатной.
Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам.
Сначала в реестр будут вносить информацию о котах и собаках, впоследствии масштабируют услугу и на других животных. Создание реестра – это также еще один шаг к созданию ветпаспорта в Дії.
В системе также будет функционал поиска домашних животных. Можно будет сообщить о найденном любимце или сообщить об утрате своего.
Ранее мы писали, что в Киеве появился сервис поиска пристанища для животных.
Фото: Andrew S/Unsplash, Louis-Philippe Poitras/Unsplash.