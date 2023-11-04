В Украине создадут Единый государственный реестр домашних животных

В Украине будет создан Единый государственный реестр домашних животных. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 3 ноября.

В реестре будет содержаться описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные. Регистрация будет бесплатной.

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам.

Сначала в реестр будут вносить информацию о котах и собаках, впоследствии масштабируют услугу и на других животных. Создание реестра – это также еще один шаг к созданию ветпаспорта в Дії.

В системе также будет функционал поиска домашних животных. Можно будет сообщить о найденном любимце или сообщить об утрате своего.

Ранее мы писали , что в Киеве появился сервис поиска пристанища для животных.