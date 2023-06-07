В Киеве появился сервис поиска передержки для животных

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Ирина Маймур
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В Киеве заработал сервис єКуточок. С его помощью можно найти временное убежище для домашних или бездомных животных.

Проект был создан специалистами коммунальной «Городской больницы ветеринарной медицины».

«К нам часто обращаются киевляне с запросом на временную передержку. Это и волонтеры, находящие животных на улице, опекуны бездомных животных, а также владельцы домашних любимцев, у которых нет, где оставить их на несколько дней, отправляясь по делам или в отпуск», — рассказала глава КП Наталья Мазур.

По ее мнению, сервис пригодится людям, которые еще не знают, готовы ли они завести домашнее животное. Взяв кота или собаку на передержку на несколько дней, они смогут понять готовность к такой ответственности.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, однако возможность зарегистрироваться есть уже сейчас. Платформой могут использовать не только отдельные лица, но и ветеринарные клиники, приюты и общественные организации.

На єКуточок можно искать и предлагать услуги передержки, выгула, ухода, кормления, дрессировки, фотосъемки и ветеринарного сопровождения.

Ранее мы писали, как помочь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС животным.

Фото: Vlad D/Unsplash

Опубликовано: 07 июня 2023
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