В Харькове презентовали семь пилотных проектов восстановления города

Семь пилотных проектов восстановления презентовали во время инвестфорума Kharkiv: Restart. На нем был также представлен генеральный план города. План разработан Харьковским горсоветом совместно с фондом британского архитектора Нормана Фостера. Об этом сообщает издание «Хмарочос».

Лопанская набережная

Реконструкция набережной предполагает реновацию каменной набережной р. Лопань и создание новой зеленой променады протяженностью около 450 м. На пересечении улицы Полтавский Шлях и Лопанской набережной предлагают построить трехэтажное здание Арт-галереи. Также планируется построить новый пешеходный мост и установить скульптурную композицию.

Ориентировочный объем инвестиций – $5 млн. Сроки выполнения – от 12 до 24 месяцев.

Пригородный вокзал «Левада»

Пригородный вокзал должен объединить транспортный хаб, торгово-развлекательный и культурный центр. В нем разместятся офисы, магазины, кафе, рестораны, галереи и студии. Вокзал планируют углубить в землю и соединить на одном уровне со станцией метро «Проспект Гагарина».

Ориентировочный объем инвестиций – $88 млн. Сроки выполнения – от пяти до семи лет.

Новый микрорайон «Алексеевка City»

Микрорайон должен быть спроектирован по концепции «Город в городе» и будет состоять из 16 жилых кварталов (очередей). Для них запроектировано три детских сада, школа, стадион, офисные и торговые помещения, подземные паркинги и наземные автостоянки. Планируется также соединение микрорайона с берегом Лозовеньковского водохранилища. Все кварталы должны быть соединены велосипедно-пешеходной инфраструктурой.

Ориентировочный объем инвестиций – $237,4 млн. Сроки выполнения – от пяти до десяти лет.

Научный парк

Он будет создан на территории бывшего рынка «Барабашово». Рынок сохранится, но в более компактном варианте. На остальных территориях будут созданы микрорайоны смешанного использования, сочетающие потенциал научных парков и современные подходы для создания жилых районов.

ТРЦ возле Центрального вокзала

Это будет комплекс с двухуровневым подземным паркингом, который планируется соединить со зданием вокзала. Часть площадей вокзала тоже предлагается подключить к торговому центру.

Ориентировочный объем инвестиций – $96 млн. Сроки выполнения – от четырех до шести лет.

Муниципальное е-такси

Планируется создание муниципального е-такси с собственной инфраструктурой и сетью зарядных станций. Предлагается закупка 500 электромобилей и обустройство 54 зарядных станций.

Примерный объем инвестиций – $21,63 млн. Срок окупаемости – два года.

Смарт сити

Реализация этого проекта позволит построить микрорайон с автоматизацией повседневной деятельности, что повысит комфорт и безопасность жителей.

Ориентировочный объем инвестиций – $22,1 млн.

Ранее мы писали о деталях Рамочной стратегии восстановления Киева.

Фото: скриншоты из видео «Харьков Новости»/YouTube, журнал «Харьков – идеальный город будущего».