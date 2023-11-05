Испанский художник «оживит» киевские памятники, закрытые от обломков

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Наталия Габрух
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Испанский художник Пабло Вальбуэна проведет в Киеве перформанс под названием «Призрачная поэзия». Он оживит памятники, закрытые защитными конструкциями от обломков.

Первую концепцию Пабло Вальбуэна представил в рамках выставки МОТ, где показал видеосимуляцию на основе панорамной съемки ирпинского «кладбища автомобилей».

Новый перформанс состоится на памятниках Владимиру Великому в парке «Владимирская горка», Григорию Сковороде на Контрактовой площади и Богдану Хмельницкому на Софийской площади.

Памятники будут подсвечиваться специальными приборами с пульсирующим эффектом и будут озвучиваться голосами одиннадцати украинских поэтов, записавших около сорока собственных стихов.

Работу по сбору стихов курировал украинский поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинский. Кроме него, среди участников проекта – Люба Якимчук, Ирина Целик, Елена Гусейнова, Артур Дронь и другие.

Увидеть перформанс можно будет 10–12 ноября, с 17:00 до 23:00.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли киоск-театр с аудиоперформансами.

Опубликовано: 05 ноября 2023
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