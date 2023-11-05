За октябрь в Киеве убрали более 2,5 тысяч незаконных рекламных вывесок: фото

Бригады «Киеврекламы» в течение октября демонтировали 2665 незаконных рекламных конструкций по всему Киеву. Об этом сообщает Управление по вопросам рекламы КГГА.

Демонтажи производились на улице Дорогожицкой, проспекте Петра Григоренко, улицах Полтавской, Анны Ахматовой, Степана Рудницкого, Харьковском шоссе и по другим адресам.

В Управлении сообщили, что на улице Полтавской демонтировали рекламу протяженностью 20 метров. Это была сплошная самопроизвольно размещенная конструкция размером с 8-ми этажный дом, которая перекрывала часть окон, декоративные элементы дома и элементы инженерных коммуникаций.

За месяц в Киеве было демонтировано 7204 м² незаконных рекламных плоскостей.

В Управлении по вопросам рекламы еще раз напомнили, что в столице разработаны правила, определяющие дизайн-код размещения вывесок и рекламы. Ознакомиться с правилами и узнать, как оформить размещение конструкции можно на официальном сайте Управления по вопросам рекламы.

Ранее мы писали , что в Киеве хотят ужесточить наказание за повторное размещение незаконной рекламы.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА.