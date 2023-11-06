Здание художественного музея в Одессе повреждено в результате ракетной атаки

5 ноября в результате ракетной атаки по Одессе получил повреждения национальный художественный музей. Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.

«В здании повреждены стены, выбиты некоторые оконные рамы и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО», — сообщил глава ОВА.

Сегодня музею исполняется 124 года. В результате взрывов пострадали 7 выставок с произведениями современных художников и частных коллекционеров. В настоящее время музей закрыт, все ближайшие события отменены до следующих сообщений.

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Фото: глава ОВА Олег Кипер, Иван Страхов/OFAM, Радио Свобода.