Здание художественного музея в Одессе повреждено в результате ракетной атаки

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Наталия Габрух
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5 ноября в результате ракетной атаки по Одессе получил повреждения национальный художественный музей. Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.

«В здании повреждены стены, выбиты некоторые оконные рамы и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО», — сообщил глава ОВА.

Сегодня музею исполняется 124 года. В результате взрывов пострадали 7 выставок с произведениями современных художников и частных коллекционеров. В настоящее время музей закрыт, все ближайшие события отменены до следующих сообщений.

Ранее мы писали, что в Харькове россияне разрушили 100-летнее здание колледжа.

Фото: глава ОВА Олег Кипер, Иван Страхов/OFAM, Радио Свобода.

Опубликовано: 06 ноября 2023
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