Советскую звезду с обелиска на Галицкой площади демонтировали

4 ноября в Киеве демонтировали золотую звезду с обелиска в честь "города-героя Киева" на Галицкой площади (бывшая площадь Победы). Об этом сообщает BBC Украина.

Работы продолжались весь день на высоте 40 метров. Звезду пришлось распилить и по частям спускать на землю, так как она оказалась слишком большой, чтобы снять ее целой.

Памятник возвели в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева. Он посвящен статусу Киева как городу-герою Второй мировой войны.

В апреле 2022 года активисты самостоятельно демонтировали с обелиска изображение Ленина. А в сентябре этого года – на боковых сторонах памятника убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. Также сменили надпись "1941" на "1939" год, когда началась Вторая мировая. Площадь победы была переименована в Галицкую в феврале 2023 года.

Ранее мы писали , что во Львове демонтируют памятник советской космонавтике.

Фото: BBC Украина.