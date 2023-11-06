Советскую звезду с обелиска на Галицкой площади демонтировали

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Наталия Габрух
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4 ноября в Киеве демонтировали золотую звезду с обелиска в честь "города-героя Киева" на Галицкой площади (бывшая площадь Победы). Об этом сообщает BBC Украина.

Работы продолжались весь день на высоте 40 метров. Звезду пришлось распилить и по частям спускать на землю, так как она оказалась слишком большой, чтобы снять ее целой.

Памятник возвели в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева. Он посвящен статусу Киева как городу-герою Второй мировой войны.

В апреле 2022 года активисты самостоятельно демонтировали с обелиска изображение Ленина. А в сентябре этого года – на боковых сторонах памятника убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. Также сменили надпись "1941" на "1939" год, когда началась Вторая мировая. Площадь победы была переименована в Галицкую в феврале 2023 года.

Ранее мы писали, что во Львове демонтируют памятник советской космонавтике.

Фото: BBC Украина.

Опубликовано: 06 ноября 2023
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