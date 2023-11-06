Киевляне требуют ликвидировать незаконные парковки в центре города

Жители столицы требуют от местных властей ликвидировать незаконные парковки в центре города. Речь идет об улице Жилянской, 43 и Михаила Заднепровского, 22А. Там авто размещаются прямо на пешеходной зоне.

Киевляне создали две петиции, где призывают постоянную комиссию Киевсовета по транспорту, связи и рекламе ликвидировать действующие парковочные места и убрать соответствующие дорожные знаки и разметку.

«КП «Киевтранспарксервис» уже более двух с половиной лет (точнее 29 месяцев) отказывается выполнять постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2009 г. № 1342 «Об утверждении Правил парковки транспортных средств», которым предусмотрен запрет на размещение и функционирование парковок на тротуарах», – говорится в петициях.

Поддержать обращение можно по ссылкам: №12655 и №12656 .

Ранее мы писали , что незаконную парковку около Почтовой площади заблокировали бетонными плитами.

Фото: петиция.