В Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы

Сеть магазинов EVA и фонд Happy Paw запустили проект «Праздники с хвостиком». Он позволяет создать виртуальный вариант дома для животных и согреть реальных животных в приютах. Об этом сообщает Bazilik Media.
На сайте пользователь может:
Также перевод от 1 гривны можно сделать в кассе любого магазина EVA.
Цель инициативы — собрать 1 миллион гривен на утепление приютов для животных. Им необходимо приобрести новые будки для собак, дрова, обогреватели и печки для приготовления пищи и отопления помещений.
Сбор средств продлится с 4 ноября по 31 декабря 2023 года.
Ранее мы писали, что в Киевской области восстановили разрушенное обстрелами РФ стационарное помещение приюта для животных и возвели ветеринарный комплекс.
Фото: Украинская Правда.