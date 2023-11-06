В Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы

Сеть магазинов EVA и фонд Happy Paw запустили проект «Праздники с хвостиком». Он позволяет создать виртуальный вариант дома для животных и согреть реальных животных в приютах. Об этом сообщает Bazilik Media.

На сайте пользователь может:

выбрать котика или собачку, которых желает обогреть;

выбрать стиль домика для животного;

добавить в домик элементы уюта: дрова, еду или коврик;

перевести средства.

Также перевод от 1 гривны можно сделать в кассе любого магазина EVA.

Цель инициативы — собрать 1 миллион гривен на утепление приютов для животных. Им необходимо приобрести новые будки для собак, дрова, обогреватели и печки для приготовления пищи и отопления помещений.

Сбор средств продлится с 4 ноября по 31 декабря 2023 года.

Ранее мы писали , что в Киевской области восстановили разрушенное обстрелами РФ стационарное помещение приюта для животных и возвели ветеринарный комплекс.