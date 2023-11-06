В Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы

50
Наталия Габрух
share share

Сеть магазинов EVA и фонд Happy Paw запустили проект «Праздники с хвостиком». Он позволяет создать виртуальный вариант дома для животных и согреть реальных животных в приютах. Об этом сообщает Bazilik Media.

На сайте пользователь может:

  • выбрать котика или собачку, которых желает обогреть;
  • выбрать стиль домика для животного;
  • добавить в домик элементы уюта: дрова, еду или коврик;
  • перевести средства.

Также перевод от 1 гривны можно сделать в кассе любого магазина EVA.

Цель инициативы — собрать 1 миллион гривен на утепление приютов для животных. Им необходимо приобрести новые будки для собак, дрова, обогреватели и печки для приготовления пищи и отопления помещений.

Сбор средств продлится с 4 ноября по 31 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что в Киевской области восстановили разрушенное обстрелами РФ стационарное помещение приюта для животных и возвели ветеринарный комплекс.

Фото: Украинская Правда.

Опубликовано: 06 ноября 2023
share share
Смотрите, какой парк открыли под Киевом с кафе и домиками в английском стиле Смотрите, какой парк открыли под Киевом с кафе и домиками в английском стиле В Киеве дорожают квартиры: в чем причина и какова стоимость В Киеве дорожают квартиры: в чем причина и какова стоимость Украинцы смогут получить сертификаты на изучение английского через "єПідтримку" Украинцы смогут получить сертификаты на изучение английского через "єПідтримку" В Украине запустили проект для женщин, пострадавших от войны В Украине запустили проект для женщин, пострадавших от войны На дорогах Киева полицейские начали измерять скорость движения транспорта: адреса На дорогах Киева полицейские начали измерять скорость движения транспорта: адреса Киевляне требуют ликвидировать незаконные парковки в центре города Киевляне требуют ликвидировать незаконные парковки в центре города В Луцке отремонтировали модернистское здание: фото В Луцке отремонтировали модернистское здание: фото Возле "Дома с насекомыми" возобновились работы: эскаватор копает очень близко к достопримечательности. Возле "Дома с насекомыми" возобновились работы: эскаватор копает очень близко к достопримечательности.
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.