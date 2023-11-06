В Киеве дорожают квартиры: в чем причина и какова стоимость

В 2023 году застройщики постепенно восстанавливают проекты, замороженные с началом полномасштабного вторжения. Пока на рынке наблюдается все больший выбор жилья, а цены на него растут. Об этом сообщает издание Фокус.

Экспертка рынка недвижимости Ирина Луханина рассказала, что с июня-июля 2022 года, строительство жилых комплексов в Украине постепенно возобновлялось, но интерес к первичной недвижимости у покупателей активизировался только с февраля-марта 2023 года.

По словам Ирины Луханиной, покупатели готовы вкладываться в практически готовое жилье на последней стадии строительства или исключительно в те новостройки, застройщики которых хорошо зарекомендовали себя в период пандемии и первого года войны в Украине.

Однако происходит также замедление темпов строительства. Заявленные сроки ввода в эксплуатацию переносятся на полгода, а на некоторых объектах и на более длительный срок.

«Высокая стоимость электроэнергии для жильцов из-за отсутствия прямых договоров с поставщиками, стоимость и наличие горюче-смазочных материалов, наличие электроэнергии, дефицит специалистов определенной квалификации, размер заработной платы работникам. Все эти факторы взаимосвязаны и влияют на соблюдение сроков строительства и своевременную сдачу объекта в эксплуатацию», – говорит Ирина Луханина.

Тем временем цена за квадратный метр в Киеве растет. По данным ЛУН в июне квадратный метр в столичном ЖК экономкласса стоил 33 тыс. грн, а по состоянию на 6 ноября — 37,9 тыс. грн. Мэтр в бизнес-классе в июне стоил 69 тыс. грн, а по состоянию на 6 ноября — 71,7 тыс. грн.

Цена на метр жилой недвижимости от застройщика формируется под влиянием многих факторов:

общей экономической ситуации в Украине;

курса гривны;

стоимости строительных материалов и топлива;

динамики роста зарплат в области строительства.

Ранее мы писали , что в Киеве и Львове выросла стоимость аренды квартир.

Фото: Вечерний Киев, ЛУН.