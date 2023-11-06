В ЦУМе появились арт-скульптуры от студии MAKHNO

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Наталия Габрух
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На пятом этаже ЦУМа открылся pop-up корнер с керамическими скульптурами от украинского дизайн-бренда MAKHNO. Об этом пишет Pragmatika.

Мастерская представила серию керамических арт-скульптур под названием DIDO. Они подражают и развивают традиции украинской зооморфной скульптуры.

По легенде, DIDO – это древние духи, создавшие мир во всех его проявлениях. Каждый из них имеет уникальное предназначение и миссию.

DIDO создаются в керамической мастерской по эскизам украинского художника-керамиста Сергея Махно. Каждое изделие уникально и выполнено вручную, что делает каждый экземпляр отличным от других.

В торговом центре ЦУМ представлены десятки разных форм и размеров DIDO. Экспозиция сопровождается описаниями, позволяющими каждому выбрать свою уникальную скульптуру.

Ранее мы писали, что во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов.

Фото: HIS , Pragmatika.

Опубликовано: 06 ноября 2023
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