У «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями

На улице Олеся Гончара, недалеко от станции «Золотые ворота», открылся шоурум с украинской нишевой парфюмерией и украшениями Trip:Tych. Об этом сообщает The Village Украина.

С апреля по октябрь этого года бренд был представлен в формате поп-апа в отеле Bursa на Подоле. Впоследствии основательница и креативная директорка бренда Анна Гончарова решила открыть постоянный шоурум, где будут представлены все косметические средства и украшения.

«Все пространство выглядит так, как я себе его представляла все эти годы: в нем очень много японских интерьерных решений, наверное, из-за моего желания посетить эту страну: вместо пластика мы использовали металл и дерево, зонировали пространство ширмами, добавили бумажные светильники, ротанговый стол. и подушки для сидения», – комментирует Анна Гончарова.

Все украшения разместили на черном столе, который креативная директорка бренда разработала и красила самостоятельно. Это чокеры и браслеты из латуни с покрытием позолотой или никелем.

Также в шоуруме можно купить твердые духи-украшения, их продают в многоразовых флаконах из латуни и серебра с подвесками, которые можно носить на шее, руке или сумке.

Кроме этого, в продаже есть парфюмерная линия ухода, в которую входят гели, лосьоны и туалетная вода.

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Фото: The Village Украина.