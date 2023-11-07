Киевские власти отложили разработку единого пересадочного билета на городской транспорт до завершения военного положения

Внедрение системы пересадочного билета в общественном транспорте продолжительностью в 90 минут откладывается до завершения в Украине действия военного положения.

Речь идет об одноразовом электронном билете, который давал бы право на неограниченное количество поездок в течение определенного времени с момента приобретения. Такие же билеты есть в ряде европейских городов.

Соответствующую петицию о необходимости создания единого пересадочного билета зарегистрировал в феврале 2023 года киевлянин Илья Сигачев. Она досрочно набрала необходимые голоса и была передана на рассмотрение заместителю председателя КГГА Петру Оленичу и руководителю Департамента транспортной инфраструктуры Руслану Кандибору.

«Предлагаю ввести пересадочный билет стоимостью 8 гривен, что позволит осуществлять пересадку на другой общественный транспорт города Киева в течение 90 минут. Такие действия помогут жителям города добираться до пункта назначения быстрее и с большим комфортом, не прибегая к пользованию маршрутными такси с большей стоимостью билета», — написал Илья Сигачев.

Официальный ответ на петицию дала Киевская городская государственная администрация. Там отмечают, что ввести билет пока технически невозможно из-за остановки транспорта во время воздушных тревог.

«Поскольку изменение срока действия любого электронного билета не предусмотрено в АСОП (автоматизированная система учета оплаты проезда), решение такой задачи требует существенной доработки и модернизации программных средств АСОП, что соответственно требует значительных финансовых ресурсов. В связи с этим предлагается перенести реализацию петиции на период после отмены действия правового режима военного положения в государстве», — отмечается в ежемесячном отчете о реализации петиции, обнародованном на сайте КГГА.

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Фото: «Киевпасстранс».