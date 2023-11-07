К 10-й годовщине Революции Достоинства в Киеве разместят QR-коды, по которым можно просмотреть 3D-модели Евромайдана.

10 самых известных объектов Революции Достоинства теперь можно будет увидеть на улицах Киева в формате 3D. Об этом сообщает Национальный музей Революции Достоинства.
Музей Майдана представил проект «Территория Достоинства в дополненной реальности: музеефикация памятников Майдана».
По QR-кодам с помощью смартфона можно будет воспроизвести пространство Майдана в условиях реального времени. Для этого было оцифровано 15 000 фотографий, на которых зафиксировано события Революции Достоинства 2013-2014 гг.
Благодаря иммерсивным технологиям специалисты воссоздали объемные модели 10 достопримечательностей Евромайдана, в частности: баррикады со стороны Бессарабской площади, вблизи Главпочтамта, у дома Профсоюзов и на Европейской площади, на ул. Героев Небесной Сотни и по ул. Грушевского, элементы палаточного городка, конструкцию «Елки» и Художественный Барбакан.
«Этот проект – не просто воспроизведение объектов, а также составляющая нашей памятникоохранной деятельности. Мы работаем над тем, чтобы локации, связанные с Революцией Достоинства, были должным образом сохранены. Уже не существуют баррикады, не существует “Ёлка”, но благодаря дополненной реальности пространственная локация приобретает смысл материальной, конкретной ценности», — отметила Ольга Сало, куратор и автор проекта, заместитель генерального директора Национального музея Революции Достоинства.
Желающие могут осмотреть объекты дополненной реальности самостоятельно или посетить экскурсии по местам Революции Достоинства от Музея Майдана.
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Фото: Национальный музей Революции Достоинства.