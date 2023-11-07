К 10-й годовщине Революции Достоинства в Киеве разместят QR-коды, по которым можно просмотреть 3D-модели Евромайдана.

163
Наталия Габрух
share share

10 самых известных объектов Революции Достоинства теперь можно будет увидеть на улицах Киева в формате 3D. Об этом сообщает Национальный музей Революции Достоинства.

Музей Майдана представил проект «Территория Достоинства в дополненной реальности: музеефикация памятников Майдана».

По QR-кодам с помощью смартфона можно будет воспроизвести пространство Майдана в условиях реального времени. Для этого было оцифровано 15 000 фотографий, на которых зафиксировано события Революции Достоинства 2013-2014 гг.

Благодаря иммерсивным технологиям специалисты воссоздали объемные модели 10 достопримечательностей Евромайдана, в частности: баррикады со стороны Бессарабской площади, вблизи Главпочтамта, у дома Профсоюзов и на Европейской площади, на ул. Героев Небесной Сотни и по ул. Грушевского, элементы палаточного городка, конструкцию «Елки» и Художественный Барбакан.

«Этот проект – не просто воспроизведение объектов, а также составляющая нашей памятникоохранной деятельности. Мы работаем над тем, чтобы локации, связанные с Революцией Достоинства, были должным образом сохранены. Уже не существуют баррикады, не существует “Ёлка”, но благодаря дополненной реальности пространственная локация приобретает смысл материальной, конкретной ценности», — отметила Ольга Сало, куратор и автор проекта, заместитель генерального директора Национального музея Революции Достоинства.

Желающие могут осмотреть объекты дополненной реальности самостоятельно или посетить экскурсии по местам Революции Достоинства от Музея Майдана.

Ранее мы писали, что советский герб с Родины-матери и русские дроны выставили в Музее войны.

Фото: Национальный музей Революции Достоинства.

Опубликовано: 07 ноября 2023
share share
На аукционе с 17-й попытки продали ресторан «Щекавица» на Подоле На аукционе с 17-й попытки продали ресторан «Щекавица» на Подоле Департамент охраны культурного наследия не давал разрешение на снос дома-памятника на Прорезной Департамент охраны культурного наследия не давал разрешение на снос дома-памятника на Прорезной Мастерские киевских художников "БЖ-Арт" остались без света и тепла Мастерские киевских художников "БЖ-Арт" остались без света и тепла Киевские власти отложили разработку единого пересадочного билета на городской транспорт до завершения военного положения Киевские власти отложили разработку единого пересадочного билета на городской транспорт до завершения военного положения На двух улицах Винницы обустроили "венские остановки": что это и для чего нужны На двух улицах Винницы обустроили "венские остановки": что это и для чего нужны У «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями У «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов В Соломенском ландшафтном парке возобновилось строительство и срезают деревья В Соломенском ландшафтном парке возобновилось строительство и срезают деревья
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.