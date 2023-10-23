Советский герб с Родины-матери и русские дроны выставили в Музее войны

В Киеве впервые с февраля 2022 года открылся Музей войны.

На первом этаже расположены сразу три экспозиционных локации: «Переозначення», «Наша скарбниця» и выставка под названием «Guerre en Ukraine» уличного художника из Франции Кристиана Гэми, известного в мире как С215, а также как "французский Бэнкси".

Этажом выше – «Загроза з неба», где представлены беспилотные летательные аппараты разных типов, которые используют российские агрессоры для разведки и поражения наземных целей. Именно здесь можно сблизиться и в безопасности увидеть такие смертоносные произведения хищной изобретательности, как "Шахед" и "Орлан", которые еще никогда не экспонировались в Украине.

Выставка «Переозначення» представлена одним экспонатом – советским гербом, снятым со щита скульптуры «Родина-мать». Также можно поближе рассмотреть недавно установленный трезубец на монументе «Родина-мать».

Также в Музее представлены еще две уникальные вещи, каждая из которых может смело называться "Выставка одного экспоната". Под самым потолком - флаг Украины, снятый с флагштока возле Монумента 5 марта 2022 года. Этот флаг стал «свидетелем» первых дней полномасштабного вторжения и в эти 10 дней – с 24 февраля по 5 марта – вселял надежду в сердца каждого украинца.

Второй – самый длинный флаг Украины, который 22 января 2018 г, в День Соборности Украины, был развернут на Крещатике. Он был создан казначеями из всех регионов страны в рамках Всеукраинской акции «Объединим Украину!» и даже вошел в Книгу рекордов Украины. Этот флаг стал частью экспозиции выставки «Наша казна», освещающей общенациональные социальные инициативы и благотворительные акции, инициированные и воплощенные Государственной казначейской службой Украины.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне