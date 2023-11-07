Департамент охраны культурного наследия не давал разрешение на снос дома-памятника на Прорезной

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Валерия Гуржий
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Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал разрешения на снос здания по улице Прорезной, 25А, которая является памятником архитектуры градостроительства.

Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, пишет "Укринформ".

"Позиция департамента такова: на этом объекте должна быть только реставрация. Никакого нового здания, никакой реконструкции там не должно быть”, – отметила она.

Она проинформировала, что по запросу Департамента земельных ресурсов КГГА Департамент охраны культурного наследия сообщил, что дом на Прорезной, 25А занесен в перечень объектов культурного наследия, а рядом с ним расположены достопримечательности и объекты культурного наследия на улицах Прорезной и Владимирской. .

Также Департамент земельных ресурсов, был проинформирован, что это "исторический ареал", где не может быть никакой реконструкции в соответствии с "земельным законом" и Законом "Об охране культурного наследия".

Кроме того, по ее словам, 1 ноября, когда земельная комиссия поставила в повестку дня вопрос о передаче земли по адресу Прорезная, 25А под реконструкцию, Департамент охраны культурного наследия просил его не рассматривать.

"Департамент земельных ресурсов не услышал нас, депутаты не обратили внимание на нашу позицию. Я считаю, что все дома, являющиеся достопримечательностями, должны быть отреставрированы. Несмотря на то какой формы собственности этот объект", - добавила Соловьева.

Ранее мы писали, что земельная комиссия Киевского городского совета отдала под снос флигель Усадьбы Грубера на Прорезной, 25А. Здание имеет статус памятника архитектуры градостроительства.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 07 ноября 2023
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