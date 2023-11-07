На аукционе с 17-й попытки продали ресторан «Щекавица» на Подоле

19
Наталия Габрух
share share

Первого ноября в системе Prozorro. Продажи успешно состоялся аукцион по продаже здания ресторана «Щекавица» на киевском Подоле. Это была 17 попытка продать объект. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

В состав лота №G22N025115, кроме помещения ресторана, также включили почти 3,5 тысячи основных средств, и торговую марку (знаки для товаров и услуг) Schekavica. Активы находятся на балансе АО «Банк Сич», ликвидируемом Фондом гарантирования вкладов.

Аукцион прошел по английской модели. Участие в торгах приняли двое участников. Продали объект ООО «Мультилогистик А+» за 15,5 млн грн.

На сегодняшний день ожидается перечисление средств за лот, после чего будет возможно подписание договора купли-продажи и закрытие сделки. В Фонде гарантирования вкладов сообщают, что деньги пойдут на расчеты с кредиторами «Банка Сич».

Здание ресторана «Щекавица», общей площадью около 885 кв. м, размещается по адресу ул. Константиновская 46-52. Впервые ресторан был выставлен на продажу 1 марта 2023 года. Первоначально Фонд гарантирования вкладов оценил объект в 60,8 млн грн.

В Фонде отмечают, что вместе с помещением ресторана на продажу были выставлены основные средства – от столов и стульев до тарелок и столовых приборов. Таким образом, лот является своего рода вариантом под ключ для инвестора, заинтересованного вести ресторанный бизнес.

Ранее мы писали, что государственную долю ТРЦ Ocean Plaza продадут на аукционе.

Фото: Prozorro.Продажи.

Опубликовано: 07 ноября 2023
share share
Департамент охраны культурного наследия не давал разрешение на снос дома-памятника на Прорезной Департамент охраны культурного наследия не давал разрешение на снос дома-памятника на Прорезной К 10-й годовщине Революции Достоинства в Киеве разместят QR-коды, по которым можно просмотреть 3D-модели Евромайдана. К 10-й годовщине Революции Достоинства в Киеве разместят QR-коды, по которым можно просмотреть 3D-модели Евромайдана. Мастерские киевских художников "БЖ-Арт" остались без света и тепла Мастерские киевских художников "БЖ-Арт" остались без света и тепла Киевские власти отложили разработку единого пересадочного билета на городской транспорт до завершения военного положения Киевские власти отложили разработку единого пересадочного билета на городской транспорт до завершения военного положения На двух улицах Винницы обустроили "венские остановки": что это и для чего нужны На двух улицах Винницы обустроили "венские остановки": что это и для чего нужны У «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями У «Золотых Ворот» открыли шоурум Trip:Tych с нишевой парфюмерией и украшениями На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов В Соломенском ландшафтном парке возобновилось строительство и срезают деревья В Соломенском ландшафтном парке возобновилось строительство и срезают деревья
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.