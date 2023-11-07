На аукционе с 17-й попытки продали ресторан «Щекавица» на Подоле

Первого ноября в системе Prozorro. Продажи успешно состоялся аукцион по продаже здания ресторана «Щекавица» на киевском Подоле. Это была 17 попытка продать объект. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов.

В состав лота №G22N025115, кроме помещения ресторана, также включили почти 3,5 тысячи основных средств, и торговую марку (знаки для товаров и услуг) Schekavica. Активы находятся на балансе АО «Банк Сич», ликвидируемом Фондом гарантирования вкладов.

Аукцион прошел по английской модели. Участие в торгах приняли двое участников. Продали объект ООО «Мультилогистик А+» за 15,5 млн грн.

На сегодняшний день ожидается перечисление средств за лот, после чего будет возможно подписание договора купли-продажи и закрытие сделки. В Фонде гарантирования вкладов сообщают, что деньги пойдут на расчеты с кредиторами «Банка Сич».

Здание ресторана «Щекавица», общей площадью около 885 кв. м, размещается по адресу ул. Константиновская 46-52. Впервые ресторан был выставлен на продажу 1 марта 2023 года. Первоначально Фонд гарантирования вкладов оценил объект в 60,8 млн грн.

В Фонде отмечают, что вместе с помещением ресторана на продажу были выставлены основные средства – от столов и стульев до тарелок и столовых приборов. Таким образом, лот является своего рода вариантом под ключ для инвестора, заинтересованного вести ресторанный бизнес.

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Фото: Prozorro.Продажи.