В Голосеевском парке обустраивают площадку для собак

Вдоль Голосеевского проспекта на территории парка имени Рыльского создают площадку для выгула собак.

Об этом сообщают в КП УЗН Голосеевского района.

На локации расчистили от кустарников 500 м.кв. пространства.

По информации издания «Вечерний Киев», площадка будет включать огражденную территорию, скамьи для отдыха хозяев собак и необходимые снаряды для тренировок животных. Также на локации установят урны для уборки помета за собаками.

Ранее мы писали, что в Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы.