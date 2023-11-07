В Голосеевском парке обустраивают площадку для собак

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Ирина Маймур
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Вдоль Голосеевского проспекта на территории парка имени Рыльского создают площадку для выгула собак.

Об этом сообщают в КП УЗН Голосеевского района.

На локации расчистили от кустарников 500 м.кв. пространства.

По информации издания «Вечерний Киев», площадка будет включать огражденную территорию, скамьи для отдыха хозяев собак и необходимые снаряды для тренировок животных. Также на локации установят урны для уборки помета за собаками.

Ранее мы писали, что в Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы.

Фото: КП УЗН Голосеевского района; Юлия Вивчарык/Unsplash

Опубликовано: 07 ноября 2023
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