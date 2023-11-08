Во Львовской области отреставрируют дворец XVIII века

В поселке Журавно на Львовщине отреставрируют дворец XVIII века, который находится в упадке. После завершения работ там заработает Центр психологической помощи детям, пострадавшим от войны под названием «Hope for Kids». Об этом сообщает издание «Хмарочос».

Львовский областной совет, военная администрация и благотворительный фонд «HopeUA» подписали меморандум о реставрации. В Центре с детьми будут работать над лечением посттравматического стрессового расстройства и травм войны.

Реставрация обойдется в 3 млн долларов. Средства предоставят благотворители из Нидерландов. К работам планируется приступить весной 2024 года. А в целом реконструкция продлится два года. Уже готовы проект реставрации, генплан, архитектурное согласование и все другие необходимые документы.

«В проекте есть проработанное переустройство. Там будет укрытие, столовая, зоны отдыха, жилищный фонд. Дополнительно будут проработаны кабинеты — учебные и терапевтические. Центр сможет принимать около 200-250 детей в месяц», — объясняет представительница благотворительного фонда «Hope UA», Анна Ткачик.

Дворец Скшинских-Черторыйских был выстроен в конце XVIII века. На территории располагался зимний сад и беседка, а вокруг дворца – ландшафтный парк.

В 1904 году здание сгорело. Тогда рядом владелец Журавно Антоний Скшинский построил новый дворец в стиле неоренессанса. В 1930-х годах его реставрировали и расширили последние владельцы, супруги Гелены Скшинской и Казимира Чорторыйского.

Ранее мы писали , что на Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев.

Фото: Суспільне Львів.