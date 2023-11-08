Общине Киева вернули земли заказника «Совская балка» и парка отдыха «Совский парк»

Прокуратура вернула общине Киева земельный участок водного фонда по улице Петра Радченко. Она входит в охранную зону ландшафтного заказника «Совская балка» и парка отдыха «Совский парк».

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что использование земель природно-заповедного фонда ограничено. Спорная территория представляет особое природоохранное значение для района, является неотъемлемым элементом экосистемы и находится под стражей государства. Стоимость участка по улице Петра Радченко составляет более 390 млн. гривен.

Прокуроры обратились в суд с иском к субъектам хозяйствования об устранении препятствий во владении и распоряжении этим земельным участком. Ведь Киевсовет не передавал указанные земли в собственность или пользование каким-либо физическим или юридическим лицам.

Суд полностью согласился с доводами прокурора и предоставленными доказательствами, подтверждающими осуществление на охраняемых землях самовольного строительства нежилых сооружений и незаконную регистрацию права собственности на них.

«Решением Хозяйственного суда г. Киева исковые требования прокурора удовлетворены полностью — отменена государственная регистрация самовольно построенных объектов. Общество обязано вернуть земельный участок столичному сообществу с приведением в надлежащее состояние, то есть снос этого имущества», — отмечается в сообщении прокуратуры столицы.

Раньше мы писали, что причалы и дамбы на Оболони вернут в Киев.

Фото: Офис генерального прокурора