«Укрпочта» открыла новый магазин по продаже почтовых марок

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Наталия Габрух
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«Укрпочта» открыла новый филателистический магазин возле станции метро «Левобережная». Об этом сообщает пересслужба «Укрпочты».

Новая локация находится в здании Левобережного почтамта по адресу ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4. Место появилось на смену магазину «Филателия» на ул. Старокиевской, который прекратил свою работу раньше.

В большом филателистическом магазине можно приобрести почтовые выпуски – как совершенно новые, так и экземпляры прошлых лет, а также рамки, презентационные книги, листовки и сувенирные почтовые марки.

Магазин работает по следующему графику:

Пн — Пт: 8:00 - 21:00

Сб: 9:00 - 17:00

Вс: 10:00 - 15:00

Ранее мы писали , что в Киеве хотят потратить на ремонт главпочтамта почти 3 млн гривен.

Фото: «Укрпочта»

Опубликовано: 08 ноября 2023
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