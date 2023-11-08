Жители Оболони подали в суд на Киевсовет: они против создания аквапаркинга за 120 млн грн

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Наталия Габрух
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Жители Оболони выступают против создания аквапаркинга на улице Приречная. Активисты требуют создания парка «Приречная» без застроек. В целях сохранения рекреационной зоны они подали в суд на Киевсовет и создали общественную организацию. Об этом активисты сообщают в соцсетях.

Весной 2023 года ОО «Парк Приречная» создали петицию, набравшую тогда необходимые 6042 подписи. В петиции отмечается, что Земельный участок был передан решением Киевсовета на пленарном заседании 20.04.2023 коммунальному предприятию по строительству жилых домов «Жилинвестстрой-УКБ».

«Участок расположен в зоне регулярного подтопления. На ней находится более ста здоровых многолетних деревьев, которые будут уничтожены во время строительства. Участок под застройку расположен на месте сооружения общественной защиты населения – водоподпорного гидротехнического сооружения (дамбы), которое защищает жилой массив Оболонь от подтоплений в период весеннего половодья», — отмечают активисты.

Они заявляют, что Виталий Кличко и Киевский городской совет от планов строительства аквапаркинга на Приречной не собираются отказываться.

ОО «Парк Приречная» подала иск в Киевский окружной административный суд о признании незаконным и отмене решения Киевсовета от 20 апреля 2023г. №6289/6330 «О предоставлении КП «Жилинвестстрой-УКБ» земельного участка в постоянное пользование для размещения и эксплуатации зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на ул. Приречной».

Уже открыто судебное производство № 320/37564/23 и активисты ждут отзыва на исковое заявление от Киевсовета.

Ранее мы писали, что в Соломенском ландшафтном парке возобновилось строительство и срезают деревья.

Фото: Парк Приречная.

Опубликовано: 08 ноября 2023
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