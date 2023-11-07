В Соломенском ландшафтном парке возобновилось строительство и срезают деревья

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Наталия Габрух
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В Соломенском ландшафтном парке снова возобновилось строительство. Об этом сообщает общественная организация «Сохраним Соломенский парк».

Как известно, в октябре из-за незаконного строительства комплекса CitiZen возле Соломенского ландшафтного парка начало разрушаться асфальтное покрытие, часть которого тогда съехала в котлован. КГГА заверила, что ущерб нанесенный парку будет устранен на средства компании, ведущей строительство.

Однако работы по восстановлению парка пока не завершены, а аллея, где произошел оползень, до сих пор аварийная. Там перекрыты проходы, а дорожки изуродованы.

К тому же на днях застройщик завез на строительную площадку технику для восстановления работ и удаляет зеленые насаждения.

Активисты требуют от городских властей принять неотложные меры по полному восстановлению парка и остановке строительства.

Ранее киевляне уже призывали городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка, заключенный между Киевским городским советом и ООО «Смарт-Девелопмент», и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, в Соломенском ландшафтном парке.

За годы своего существования Соломенский ландшафтный парк потерял около 5 га своей площади, а решение по кадастровому делу № К-32678 по отводу земельного участка для эксплуатации парка до сих пор не принято.

На этой территории ведется незаконное строительство апарт-комплекса CitiZen.

Ранее мы писали, что возле "Дома с насекомыми" возобновились работы: экскаватор копает очень близко к достопримечательности.

Фото: ОО «Сохраним Соломенский парк».

Опубликовано: 07 ноября 2023
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