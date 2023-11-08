В Киеве демонтировали большинство памятных объектов коммунистического периода: на очереди памятники Пушкину и Щорсу

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Наталия Габрух
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В столице уже демонтировали большинство объектов, определенных решением Киевсовета такими, которые подлежат устранению из публичного пространства города Киева. Соответствующее решение было принято в июле этого года. Об этом сообщает издание Вечерний Киев.

Как отмечает заместительница председателя КГГА Ганна Старостенко, на очереди остаются объекты, до сих пор имеющие статус памятника национального значения.

Согласно утвержденному Киевсоветом перечню на очереди стоит изъятие еще шести объектов, среди которых — достопримечательности, имеющие охранный статус национального значения, в частности памятники Пушкину, Щорсу, экипажу бронепоезда «Таращанец» и т.д.

Анна Старостенко отметила, что эти названия сейчас на слуху у всех, однако без снятия правительством с них охранного статуса город не может их демонтировать.

«В очередной раз обратились в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой ускорить принятие постановления об исключении этих объектов из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Как только документ будет утвержден, город сразу сможет законно демонтировать эти объекты», — прокомментировала Ганна Старостенко.

На заседании межведомственной рабочей группы также согласовали перечень из 56 объектов, которые запланировано устранить из публичного пространства города.

Раньше мы писали, что советскую звезду с обелиска на Галицкой площади демонтировали.

Фото: Википедия.

Опубликовано: 08 ноября 2023
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