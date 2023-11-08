В Харькове станции метро начали украшать новогодними гирляндами

Коммунальщики украсили станцию харьковского метро «Научная» новогодними гирляндами. Об этом сообщает Суспільне Новини.

В общем украсят 5 станций, среди которых: «Университет», «Исторический музей», «Южный вокзал» и еще одна станция, название которой держат в секрете.

Также в метро установят новогоднюю елку. Работы по установке украшений планируют завершить к началу декабря.

Ранее мы писали , что в КГГА рассказали, установят ли в этом году в Киеве главную елку.

Фото: Харьковский горсовет, Суспільне Харків.