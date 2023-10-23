В КГГА рассказали, установят ли в этом году в Киеве главную елку

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Валерия Гуржий
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Главную елку на Софийской площади установят при отсутствии форс-мажоров.

Об этом сообщил руководитель КМВА Сергей Попко, пишет ТСН.ua.

По его словам, много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была.

"Несмотря на то – войну, обстрелы, отключение света. Традиции надо беречь. Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся, с чем мы подойдем к зиме", - отметил он.

Фото: Unsplash\Morgane Le Breton

Опубликовано: 23 октября 2023
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