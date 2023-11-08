Приложение «Укрзалізниці» интегрировали с «Дією» для борьбы с перекупами

Теперь купить билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении «Укрзалізниці» можно только с «Дія.Підписом». Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это должно повлиять на ситуацию с массовой перекупкой билетов на этом и других популярных международных направлениях.

«"Укрзалізниця" продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали стоимость и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении "Укрзалізниці" можно только с "Дія.Підписом"», — отметил Михаил Федоров.

Покупать билеты могут только реальные пользователи. Верификация аккаунта через «Дію» подтвердит личность. Но если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют. Этот человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.

Также новая функция облегчит возврат билетов на международные маршруты.

«В последнее время для возвращения международных билетов нужно было ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода. Благодаря "Дія.Підпису" это в прошлом. Все будете делать в приложении УЗ за несколько секунд», — добавляет Михаил Федоров.

Верификация аккаунта через «Дія.Підпис» станет доступна пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения.

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Фото: Виталий Носач.