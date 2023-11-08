В «Дії» запустят услугу «е-Предприниматель»: кто сможет ею воспользоваться

В Украине запустят проект «е-Предприниматель», включающий 12 услуг для бизнеса.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Накануне правительство поддержало запуск проекта.
На старте услуга «е-Предприниматель» будет доступна только для некоторых видов деятельности, в частности:
- салонов красоты;
- кафе;
- точек продаж.
Как отметил вице-премьер, услугой смогут воспользоваться не только вновь ФЛП, но и настоящие бизнесы.
«Важно, что е-предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в учреждение с конвертом – заполняйте заявление онлайн», – заметил Федоров.
Какие именно 12 услуг будут доступны бизнесу:
- госрегистрация физлица-предпринимателя;
- госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;
- представление сообщения об использовании или об отказе от использования единого счета;
- регистрация плательщиком единого налога;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;
- представление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансии;
- госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- выдача разрешения работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;
- открытие банковского счета.
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Фото: «Дія»