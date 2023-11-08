В «Дії» запустят услугу «е-Предприниматель»: кто сможет ею воспользоваться

В Украине запустят проект «е-Предприниматель», включающий 12 услуг для бизнеса.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Накануне правительство поддержало запуск проекта.

На старте услуга «е-Предприниматель» будет доступна только для некоторых видов деятельности, в частности:

салонов красоты;

кафе;

точек продаж.

Как отметил вице-премьер, услугой смогут воспользоваться не только вновь ФЛП, но и настоящие бизнесы.

«Важно, что е-предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в учреждение с конвертом – заполняйте заявление онлайн», – заметил Федоров.

Какие именно 12 услуг будут доступны бизнесу:

госрегистрация физлица-предпринимателя;

госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;

представление сообщения об использовании или об отказе от использования единого счета;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;

представление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансии;

госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

выдача разрешения работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;

регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;

открытие банковского счета.

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Фото: «Дія»