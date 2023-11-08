В «Дії» запустят услугу «е-Предприниматель»: кто сможет ею воспользоваться

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Ирина Маймур
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В Украине запустят проект «е-Предприниматель», включающий 12 услуг для бизнеса.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Накануне правительство поддержало запуск проекта.

На старте услуга «е-Предприниматель» будет доступна только для некоторых видов деятельности, в частности:

  • салонов красоты;
  • кафе;
  • точек продаж.

Как отметил вице-премьер, услугой смогут воспользоваться не только вновь ФЛП, но и настоящие бизнесы.

«Важно, что е-предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в учреждение с конвертом – заполняйте заявление онлайн», – заметил Федоров.

Какие именно 12 услуг будут доступны бизнесу:

  • госрегистрация физлица-предпринимателя;
  • госрегистрация изменений в сведения о ФЛП в реестре;
  • представление сообщения об использовании или об отказе от использования единого счета;
  • регистрация плательщиком единого налога;
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • регистрация регистратора расчетных операций и программного РРО, а также поиск фискального чека;
  • регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по пожарной безопасности;
  • представление информации о спросе на рабочую силу, то есть вакансии;
  • госрегистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
  • выдача разрешения работы повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
  • регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда;
  • открытие банковского счета.

Ранее мы писали, что отныне в «Дії» можно оплатить штраф за административное нарушение.

Фото: «Дія»

Опубликовано: 08 ноября 2023
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