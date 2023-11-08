Война с россией поразила более 20% природоохранных территорий Украины

На сегодняшний день война поразила более 20% природоохранных территорий Украины, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В результате российской вооруженной агрессии:

поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн. га;

под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети - 160 территорий, являющихся частью природоохранной сети Европы и охраняемых в рамках законодательства ЕС и Совета Европы;

в зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря своему уникальному биоразнообразию;

оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 млн га;

практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: «Архипелаг Большие и Малые Кучугуры» и «Пойма Семь Маяков»;

уничтожена вся заповедная зона (1588 га), самый ценный степной участок Джарилгацкого национального природного парка;

повреждена среда обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

В ведомстве отмечают, что этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования.

Ранее мы писали, что пожары на оккупированном Джарилгаче уничтожили экосистему заповедной зоны острова.

Фото: texty.org.ua