Война с россией поразила более 20% природоохранных территорий Украины

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Ирина Маймур
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На сегодняшний день война поразила более 20% природоохранных территорий Украины, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В результате российской вооруженной агрессии:

  • поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн. га;
  • под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети - 160 территорий, являющихся частью природоохранной сети Европы и охраняемых в рамках законодательства ЕС и Совета Европы;
  • в зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря своему уникальному биоразнообразию;
  • оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 млн га;
  • практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: «Архипелаг Большие и Малые Кучугуры» и «Пойма Семь Маяков»;
  • уничтожена вся заповедная зона (1588 га), самый ценный степной участок Джарилгацкого национального природного парка;
  • повреждена среда обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

В ведомстве отмечают, что этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования.

Ранее мы писали, что пожары на оккупированном Джарилгаче уничтожили экосистему заповедной зоны острова.

Фото: texty.org.ua

Опубликовано: 08 ноября 2023
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