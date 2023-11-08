Во всем общественном транспорте Львова с декабря заработает безналичная оплата проезда

С 11 декабря во Львове станет доступна безналичная оплата проезда на всех городских маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Безналично за проезд можно будет оплатить не только банковской картой или устройством с NFC, но и транспортной картой ЛеоКарт. Ее можно будет приобрести уже через неделю. В то же время остается возможность оплаты наличными у водителя.

«На этом этапе будет полный учет пассажиров и средств, в том числе и наличных, будем видеть валидации на каждом из маршрутов и на каждом автобусе. Водители смогут получать официальную прозрачную заработную плату. После того, как вся система качественно заработает, а у пассажиров будет возможность рассчитываться разными способами, будем переходить на этап оплаты транспортной работы перевозчикам», — отмечают в пресс-службе.

С 11 декабря возможность льготного проезда будет доступна только владельцам персонализированной транспортной карты ЛеоКарт. Другие удостоверения, предоставляющие право на льготный проезд, больше не будут действовать.

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Фото: Роман Балук.