На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов

В этом году новогоднюю елку на Софийской площади установят на средства меценатов.

Об этом изданию «Вечерний Киев» сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Folk Ukraine традиционно занималась подготовкой нового года в столице.

То, как будут декорировать праздничную локацию, сообщит лично мэр Киева Виталий Кличко. Украшения, как и елку, профинансируют меценаты.

«Как и в прошлом году, на локации не будет фудкортов, а елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки», - сообщил Игорь Добруцкий.

Ранее мы писали, что в Харькове станции метро начали украшать новогодними гирляндами.

Фото: КГГА