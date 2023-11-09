На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов

В этом году новогоднюю елку на Софийской площади установят на средства меценатов.
Об этом изданию «Вечерний Киев» сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
Folk Ukraine традиционно занималась подготовкой нового года в столице.
То, как будут декорировать праздничную локацию, сообщит лично мэр Киева Виталий Кличко. Украшения, как и елку, профинансируют меценаты.
«Как и в прошлом году, на локации не будет фудкортов, а елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки», - сообщил Игорь Добруцкий.
Ранее мы писали, что в Харькове станции метро начали украшать новогодними гирляндами.
Фото: КГГА