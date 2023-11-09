Возле метро «Лукьяновская» демонтировали два больших киоска

Возле станции метро «Лукьяновская» демонтировали два больших киоска.

Об этом сообщает издание «Вечерний Киев».

Коммунальщики убирают электропитание и демонтируют еще две большие торговые будки.

Отметим, что ранее КП «Киевблагоустройство» провело демонтаж вдоль улицы Юрия Ильенко на нечетной стороне. Там убрали более десяти МАФов — кафе, магазины с мелкими товарами и цветами. Их вывезли и убрали мусор.

Сегодня на этой локации зеленстроевцы подсыпают свежую почву и высевают траву.

Ранее мы писали, что на Оболони на месте демонтированных МАФ обустроят «маршрут здоровья».

Фото: «Вечерний Киев»