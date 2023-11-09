Во Львове демонтировали три советских памятника с «Холма славы»

Во Львове демонтировали три советские скульптуры из «Холма славы». Это «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга».

Об этом сообщает Суспільне.

Как отмечают корреспонденты, скульптуры не были закреплены на монументе. Демонтаж длился около часа.

Памятники уже перевезли в Музей тоталитарных режимов Территория террора. Они вошли в коллекцию артефактов периода советской оккупации в соответствии с решением исполкома.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали большинство памятных объектов коммунистического периода: на очереди памятники Пушкину и Щорсу.

Фото: Суспільне Львів