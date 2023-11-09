Киевсовет согласовал создание сквера в честь Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло

Один из скверов в Печерском районе столицы назовут именем Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло.

За соответствующее решение проголосовал Киевсовет.

Подготовка проекта решения проходила с учетом мнения близких и собратьев Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло.

Ранее сообщалось , что сквер разместят между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком.

Комиссия по наименованиям единогласно поддержала инициативу. Также в приложении «Киев Цифровой» за создание такого сквера проголосовали более 20 тыс. киевлян (90% опрошенных).

Напомним, что украинский доброволец, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.

Фото: Facebook Дмитрия Коцюбайло