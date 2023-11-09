Часть Броварского леса в Киеве признали ландшафтным заказником

151
Ирина Маймур
share share

Природную территорию лесных кварталов №70, 71, 77, 78 Броварского лесничества объявили ландшафтным заказником местного значения «Броварской лес».

Соответствующее решение принял Киевсовет.

Представители ОО «Украинская природоохранная группа» и ученые Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины обнаружили в этих лесах представителей флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу Украины и Резолюцию Бернской конвенции. В частности такие краснокнижные растения: лилия лесная, подснежник белоснежный, сон раскрытый, многоножка обыкновенная, лиственная вьющаяся, спарасис вьющийся.

Также обнаружили такие редкие виды животных: медянку обыкновенную, плоскотелку красную, цаплю большую белую, болотную европейскую черепаху, жерлянку краснобрюхую, дятла седого. Они занесены в Красную книгу Украины и Резолюцию №6 Бернской конвенции.

Ранее мы писали, что в Киеве окончательно спасли от застройки ландшафтный заказник «Троещинские луга».

Фото: Ed van duijn/Unsplash

Опубликовано: 09 ноября 2023
share share
Застройщик начал засыпать канал, соединяющий озеро Тяглее и Небреж на Осокорках Застройщик начал засыпать канал, соединяющий озеро Тяглее и Небреж на Осокорках Без Пушкина и Некрасова: в Киеве дерусифицировали более 20 заведений образования и культуры Без Пушкина и Некрасова: в Киеве дерусифицировали более 20 заведений образования и культуры Активисты остановили строительные работы возле "Дома с насекомыми" Активисты остановили строительные работы возле "Дома с насекомыми" С начала осени в Киеве демонтировали около 2 тысяч МАФов и торговых палаток С начала осени в Киеве демонтировали около 2 тысяч МАФов и торговых палаток Во Львове отреставрировали исторические двери неподалеку от Стрыйского парка Во Львове отреставрировали исторические двери неподалеку от Стрыйского парка Во Львове на территории винзавода построят гостиницу, апартаменты и комплекс для отдыха: визуализации Во Львове на территории винзавода построят гостиницу, апартаменты и комплекс для отдыха: визуализации Киевсовет согласовал создание сквера в честь Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло Киевсовет согласовал создание сквера в честь Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло Во Львове демонтировали три советских памятника с «Холма славы» Во Львове демонтировали три советских памятника с «Холма славы»
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.