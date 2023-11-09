Часть Броварского леса в Киеве признали ландшафтным заказником

Природную территорию лесных кварталов №70, 71, 77, 78 Броварского лесничества объявили ландшафтным заказником местного значения «Броварской лес».

Соответствующее решение принял Киевсовет.

Представители ОО «Украинская природоохранная группа» и ученые Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины обнаружили в этих лесах представителей флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу Украины и Резолюцию Бернской конвенции. В частности такие краснокнижные растения: лилия лесная, подснежник белоснежный, сон раскрытый, многоножка обыкновенная, лиственная вьющаяся, спарасис вьющийся.

Также обнаружили такие редкие виды животных: медянку обыкновенную, плоскотелку красную, цаплю большую белую, болотную европейскую черепаху, жерлянку краснобрюхую, дятла седого. Они занесены в Красную книгу Украины и Резолюцию №6 Бернской конвенции.

Ранее мы писали, что в Киеве окончательно спасли от застройки ландшафтный заказник «Троещинские луга».