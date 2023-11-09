Без Пушкина и Некрасова: в Киеве дерусифицировали более 20 заведений образования и культуры

Киевсовет лишил российских наименований 14 учебных заведений и 12 учреждений культуры в столице.

Дерусифицировали следующие названия библиотек:

им. В. Котика станет «На Межигорской»;

им. Ф. Достоевского будет носить имя Г. Сковороды;

им. М. Лермонтова станет им. И. Шамо;

им. А. Новикова-Прибоя будет носить имя М. Слабошпицкого.

им. М. Некрасова станет Голосеевской;

«Чапаевка» потеряет эту приставку;

им. С. Айни станет им. А. Димарова;

им. А. Грибоедова станет «Библиотекой на Вышгородской»;

им. К. Чуковского будет носить имя Г. Чубач;

«Дружбы народов» станет Этнобиблиотекой;

Городская специализированная молодежная библиотека потеряет приставку «Молодая гвардия».

Также лишили российских наименований следующие учебные заведения:

Киевская детская музыкальная школа №14 им. Д. Кабалевского теперь будет носить имя Ю. Щуровского;

№2 им. Д. Карбышева станет лицеем №2 им. Героя Украины В. Ерко.

Кроме того, из названий столичных школ уберут имена М. Кирпоноса, С. Слюсаренко, В. Молчанова, А. Пушкина, Ю. Гагарина, И. Кудри, А. Макаренко, А. Бойченко, К. Гапоненко, М. Громова, И. Хитриченко, В. Кудряшова, С. Ковпака.

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Фото: Главком