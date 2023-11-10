Обелиску «Город-герой Киев», с которого сняли советскую звезду, придадут новые смыслы

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Ирина Маймур
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Обелиску в честь города-героя Киева без советской звезды планируют придать новые смыслы.

Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА, пишет «Большой Киев».

В ведомстве собираются привлечь для этого широкий круг экспертов, в частности, специалистов по монументальному искусству.

Ни монумент, ни звезда не входят в охранное культурное наследие, отметили в КГГА. Звезда не содержит ценных материалов и не имеет проектно-сметной документации, где бы были указаны эти материалы.

«Обелиск на Галицкой площади принадлежит к объектам права коммунальной собственности территориального общества города Киева, учитывается на балансе Департамента культуры», — сообщил директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк.

Ранее мы писали, что звезда, которую демонтировали с обелиска «Город-герой Киев», перевезли на площадку для хранения Государственного музея авиации Антонова.

Фото: КП «Благоустройство»

Опубликовано: 10 ноября 2023
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