Стало известно, что будет со звездой, которую демонтировали с обелиска на Галицкой площади

Элементы звезды, которую 4 ноября демонтировали с обелиска «Город-герой Киев», перевезли на площадку для хранения Государственного музея авиации Антонова.

Об этом сообщили в КП «Благоустрій».

Напомним, что 4 ноября коммунальщики демонтировали золотую советскую звезду с обелиска в честь «города-героя Киева» на Галицкой площади.

По словам работников КП «Благоустрій», главная сложность работ заключалась в том, что конструкция была почти 3 метра в высоту и весила примерно 3 тонны.

Советская символика размещалась на высоте 42 метров. Для ее демонтажа привлекали тяжелую технику.

Ранее мы писали, что в Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину.

Фото: КП «Благоустрій»; Getty Images, BBC Украина