В Святошинском районе обновили автостанцию «Дачная»: фото

В Святошинском районе Киева открыли обновленную автостанцию «Дачная».

Об этом сообщили в сообществе «Пассажиры Киева».

Обновлял локацию инвестор, реконструировавший в 2021 году Центральный автовокзал на Демеевской площади, отметил нардеп Владимир Крейденко.

«Пассажиры Киева» отмечают, что новое помещение автостанции теперь похоже на «незаконное казино, МАФ или АТБ».

Кроме обновления дизайна помещения, запустили бесплатный шаттл к «Дачной» от станции метро «Житомирская».

Раньше мы писали, что на углу Гончара и Хмельницкого обновили сквер.

Фото: «Пассажиры Киева»; Наталья Потапчук