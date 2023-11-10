Вековые дубы на Святошине объявили ботаническим памятником природы «Два брата»

Вековые дубы в Святошинском районе столицы объявили ботаническим памятником природы местного значения «Два брата».

Об этом сообщили в КГГА.

Речь идет о двух дубах черешчатых возрастом 200 и 300 лет, которые растут на улице Чернобыльской, 14. Теперь они имеют охранный статус. Это поможет сохранить деревья для будущих поколений.

Создание ботанического памятника природы местного значения «Два брата» одобрил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Ранее мы писали, что часть Броварского леса в Киеве признали ландшафтным заказником.