В Харьковской области строят школу под землей: что там будет

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Ирина Маймур
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В поселке Коротичи Харьковской области строят защитное строение под землей, где смогут учиться дети.

Здание будет способно выдержать прямое попадание ракеты С-300, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Школа-укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты и три выхода. Защитное сооружение оборудуют автономным источником электроэнергии.

Строительство будет стоить 99,1 млн. гривен.

«Защитная постройка в Коротиче способна одновременно вместить около 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений», – отметил Синегубов.

Ранее мы писали, что в пяти львовских школах укрытия превратили в креативные пространства.

Фото: Олег Синегубов

Опубликовано: 10 ноября 2023
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