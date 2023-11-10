В Киеве треть водителей не платят за парковку

Минимум треть водителей не платят за парковку в Киеве

Об этом пишут "Пассажиры Киева" со ссылкой на данные от Инспекции по парковке по количеству проверок автомобилей и количеству постановлений за неуплаченную парковку.

В сентябре 2023 года было проведено проверок 16881, из них штрафов 6173 (37%). В октябре – проверок 18 267, а штрафов 6929 (38%).

То есть на каждые 10 авто на уличных паркоместах не менее трех это те, которые стоят без оплаты за парковку. А на самом деле показатель выше, ведь постановление выписывается не сразу, а через 10 мин после первой проверки, за время которой водитель может успеть оплатить парковку.

Отмечается, чтобы повышать культуру парковки среди водителей и получать больше поступлений от парковки, в Киеве катастрофически не хватает парковочных инспекторов. Это одна из причин того, что в центре часто происходит хаос с парковкой и очень трудно найти свободные паркоместа.

В центр едут многие автовладельцы без особой надобности. Еще и с пониманием того, что за парковку платить они не будут, даже если у них есть возможность добраться до нужного места общественным транспортом. Некоторые люди перестали им пользоваться из-за проблемы остановки во время воздушных тревог.

Недостаточное количество инспекторов и, как следствие низкий риск получить штраф, вдобавок с малым размером штрафа не стимулирует к тому, чтобы водители добросовестно платили за парковку.

Штраф за неоплаченную парковку в центре составляет 350 грн (со скидкой 50%), а оплата за 10 часовую стоянку - те же 350 грн.

"Прежде чем строить за бюджетные деньги коммунальные многоуровневые паркинги или забирать у пешеходов тротуар под парковку, власти Киева нужно сделать так, чтобы проверки были системными по всему городу", - пишут "Пассажиры Киева".

Бесплатных паркомест всегда будет не хватать, поэтому мировой опыт – это платная парковка и строгий контроль. Тогда человек несколько раз подумает перед выбором вида транспорта для своей поездки – общественным транспортом поездка будет дешевле, а велосипедом – вообще бесплатная.

Ранее мы писали, жители столицы требуют от местных властей ликвидировать незаконные парковки в центре города. Речь идет об улице Жилянской, 43 и Михаиле Заднепровском, 22А. Там авто размещаются прямо на пешеходной зоне.

Фото: Unsplash\John Matychuk