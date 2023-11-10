Киевсовет защитил от застройки почти 30 га земли: там обустроят парки и скверы

Киевсовет предоставил «Киевзеленстрою» разрешения на постоянное пользование участками в 29,9 га. Там обустроят парки и скверы.

Это обезопасит земли от потенциальной застройки, сообщили в КГГА.

Какие именно зеленые зоны защитили

Голосеевский район:

в поселке Чапаевка, вдоль Столичного шоссе (на склонах Лысой горы), по ул. Владимиро-Лыбидской, вдоль ул. Кишиневская и ул. Азовской, по просп. Голосеевском, 96 на ул. Новопироговской, 29.

Днепровский район:

по ул. Строителей, 40 (между ул. Гетьмана Павла Полуботка и просп. Броварским).

Подольский район:

по ул. Красицкого на ул. Боричев Тик, 17, 19, 21.

Соломенский район:

по ул. Клинической, по ул. Кадетский Роща, вдоль ул. Кишиневская и ул. Бориса Гарина, между домами №34, 36 и 38 на ул. Вадима Гетьмана, по ул. Романа Ратушного, 8-А на ул. Николая Амосова.

Дарницкий район:

по ул. Евгения Харченко, 47-А на ул. Лесной, 1

Святошинский район:

вдоль домов №79, 77/1, 75/2 на просп. Берестейском, вдоль дома №13 на просп. Академика Палладина.

Шевченковский район:

возле домов №61, 61-А, 61-Б, 61-Б на ул. Даниила Щербаковского и дома 9 на ул. Стеценко, на ул. Саксаганского, 118.

Кроме этого, Киевсовет закрепил за лесопарковыми хозяйствами 694,5 га лесных зон.

«Таким образом, юридическое оформление этих земельных участков делает невозможным их дальнейшее перепрофилирование», — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

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