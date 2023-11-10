Киевсовет защитил от застройки почти 30 га земли: там обустроят парки и скверы

Киевсовет предоставил «Киевзеленстрою» разрешения на постоянное пользование участками в 29,9 га. Там обустроят парки и скверы.
Это обезопасит земли от потенциальной застройки, сообщили в КГГА.
Какие именно зеленые зоны защитили
Голосеевский район:
Днепровский район:
Подольский район:
Соломенский район:
Дарницкий район:
Святошинский район:
Шевченковский район:
Кроме этого, Киевсовет закрепил за лесопарковыми хозяйствами 694,5 га лесных зон.
«Таким образом, юридическое оформление этих земельных участков делает невозможным их дальнейшее перепрофилирование», — отметил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Раньше мы писали, что вековые дубы на Святошине объявили ботаническим памятником природы «Два брата».
Фото: Порадимо