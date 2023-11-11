Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину и Щорсу в Киеве

10 ноября Кабинет министров принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников российскому писателю Александру Пушкину, большевистскому главарю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям. Теперь их можно демонтировать.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

«Продолжается освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – демонтировать и переместить памятники», – подчеркнул в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Демонтировать планируют также могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков» по ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, в список попали памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, «Украина – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

Ранее мы писали , что во Львове демонтировали три советских памятника из «Холма славы».

Фото: Олег Слабоспицкий.