В Киеве установили скамейку из переработанного пластика

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Наталия Габрух
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В одном из медучреждений Киева установили скамейку из переработанного пластика. Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины.

Ко Дню чистых берегов Государственное агентство водных ресурсов Украины объявляло акцию: «Задонатьте пластик на лавочку». В рамках акции был организован сбор пластиковых крышечек. Вместо планируемых 30 кг крышечек удалось собрать и передать на переработку 135,9 кг.

Из переработанного материала изготовили эксклюзивную лавочку. На ее спинке цвета украинского флага и слова «Слава воинам Украины! … за Днепр и кручи!», ведь она предназначена, в первую очередь, для воинов, которые сейчас проходят лечение.

«Мы с вами сделали полезное дело — очистили окружающую среду от пластика и превратили его в нужную вещь, которая будет служить с пользой», — отметила и.о. Главы Госводагентства Наталья Латыш.

Ранее мы писали, что в Киевской области построят завод по переработке отходов.

Фото: Государственное агентство по водным ресурсам Украины.

Опубликовано: 11 ноября 2023
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