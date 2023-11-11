В Киеве установили скамейку из переработанного пластика

В одном из медучреждений Киева установили скамейку из переработанного пластика. Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины.

Ко Дню чистых берегов Государственное агентство водных ресурсов Украины объявляло акцию: «Задонатьте пластик на лавочку». В рамках акции был организован сбор пластиковых крышечек. Вместо планируемых 30 кг крышечек удалось собрать и передать на переработку 135,9 кг.

Из переработанного материала изготовили эксклюзивную лавочку. На ее спинке цвета украинского флага и слова «Слава воинам Украины! … за Днепр и кручи!», ведь она предназначена, в первую очередь, для воинов, которые сейчас проходят лечение.

«Мы с вами сделали полезное дело — очистили окружающую среду от пластика и превратили его в нужную вещь, которая будет служить с пользой», — отметила и.о. Главы Госводагентства Наталья Латыш.

Ранее мы писали , что в Киевской области построят завод по переработке отходов.

Фото: Государственное агентство по водным ресурсам Украины.