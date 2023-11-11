Под Киевом открылась «Фабрика Святого Николая»

В Броварах начали ежегодную благотворительную акцию ко Дню Святого Николая под названием «Фабрика Святого Николая». Об этом сообщает Броварской горсовет.

В этом году Фабрика будет работать с 10 ноября по 4 декабря.

«Уже стало хорошей традицией проводить благотворительную акцию «Фабрика Святого Николая» для детей, нуждающихся в особом внимании от нас взрослых — это дети, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, которыми с начала войны занимается Центр социальных служб», — отмечают в горсовете.

«Фабрика Святого Николая» приглашает неравнодушных граждан помочь. Для этого можно принести в подарок игрушки, сладости, канцелярские принадлежности или детские книги.

Фабрика работает в Броварах по адресу: бул. Независимости, 2. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6-11-86, 6-19-00.

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