В Дарницком районе демонтируют советский памятник и создадут мемориальную аллею славы

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Наталия Габрух
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Вместо советского памятника экипажу бронепоезда «Таращанец» в Дарницком районе планируется установить памятный монумент, а неподалеку создать мемориальную аллею славы. Об этом сообщает исполняющий обязанности председателя Дарницкой РГА Николай Калашник.

10 ноября Кабинет министров принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения ряда памятников. Один из них – памятник экипажу бронепоезда «Таращанец», который находится в сквере между улицами Константина Заслонова и Ялтинской в Дарницком районе и теперь подлежит сносу.

Решается вопрос об установлении памятного монумента Героям российско-украинской войны в парке Таращанец, вместо советского памятника.

Также в Дарницком районе планируется создать аллею славы погибших Героев-дарничан с фотографией и биографией каждого из них.

«Предварительно думаем продолжить воплощение задуманного на аллее дубов, которые высаживаем несколько лет подряд в память погибших защитников и защитниц, в парке Партизанской славы», — прокомментировал и.о. председателя Дарницкой РГА.

Николай Калашник также отметил инициативу переименования улицы советского партизана Константина Заслонова в честь павших Героев-дарничан.

Ранее мы писали, что правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину и Щорсу в Киеве.

Фото: Википедия.

Опубликовано: 12 ноября 2023
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