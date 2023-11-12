У усадьбы Солтанова на Подоле убрали строительный забор.

Около дома Солтанова, что находится на улице ул. Хорива, 18 демонтировали строительный забор. Об этом в соцсетях сообщил киевский активист Дмитрий Перов.

Как сообщает Перов, флигель памятники архитектуры обнесли строительным забором еще в 2021 году. Историческое здание планировали реконструировать, надстроив еще два этажа.

В январе 2022 года появился проект, согласно которому двор усадьбы превращается в паркинг, а двухэтажная надстройка получает еще и эксплуатируемую крышу.

На данный момент усадьбу удалось уберечь от застройки.

Дом принадлежал купцу Первой гильдии — Солтанову. Первое здание комплекса было построено в 1860 году, последнее – в 1901 году. Комплекс построек имеет статус памятника архитектуры местного значения.

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Фото: Дмитрий Перов.