Киевляне предложили проект реновации 200-летнего памятника на Подоле

Активисты памяткоохранного сообщества «Спадщина» подготовили визуализации, какой вид историческое здание на Набережно-Крещатицкой, 13 могло бы иметь после качественной реставрации. Об этом сообщает Дмитрий Перов.

Дом Бубновых 1822 в сентябре получил статус памятника архитектуры. Несмотря на это, 2 ноября Киевсовет все равно передал участок под застройку. В настоящее время памятник находится под угрозой сноса.

Участком, где сейчас находится здание, с июля 1812 года владел купец Михаил Бубнов. Он построил на территории одноэтажный краеугольный дом и обустроил там бани. После 1884 часть помещений в усадьбе Бубновых переоборудовали под жилье и торговлю.

Что же касается бывшего корпуса «общих бань», то в 1890-х годах там размещалась молельня для иудеев. В 1902-м ее перенесли на другую улицу, а наследники Бубнова предоставили часть усадьбы под расширение городской электростанции.

В начале 1910-х годов усадьба перешла в собственность акционерного общества «Электрическое предприятие». В советское время ее национализировали. С того времени здание использовалось для всевозможных вспомогательных нужд. Боковые и тыльные фасады, чердак и крыша подверглись реконструкции. В постсоветский период в доме № 13 размещались коммерческие заведения, в последнее время — фитнес-центр.

Ранее мы писали , что земельная комиссия Киевсовета отдала под снос дом-памятник на Прорезной.

Фото: Дмитрий Перов