Украинцы смогут сдать теоретический экзамен на получение водительских прав без обучения в автошколе

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Наталия Габрух
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Кабинет Министров Украины утвердил порядок, по которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в соцсетях.

По его словам, у будущих водителей будет выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно.

Министр напомнил, что такие изменения произошли в рамках начавшейся этим летом реформы сервисных центров МВД.

Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо будет обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Впоследствии услуга будет доступна и через ЦНАП.

«Важно, что эти нововведения касаются и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", который реализуется, в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным», — отметил Игорь Клименко.

По его словам, изменения вступят в силу со дня официального обнародования документа.

Ранее мы писали, что правительство внесло изменения в правила дорожного движения .

Фото: РБК-Украина.

Опубликовано: 13 ноября 2023
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